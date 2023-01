The Pokémon Company kündigt „1.008 Encounters“-Video an und macht Fans neugierig

Morgen, am 12. Januar, um 15 Uhr deutscher Zeit möchte The Pokémon Company ein Video namens „1008 Encounters“ veröffentlichen. Das kündigte man heute in den sozialen Medien an.

Die Zahl der bisher entdeckten Pokémon habe endlich die Marke von 1.000 überschritten, heißt es im Tweet. Das ist bekannt. Genau genommen sind es 1.008 seit der Veröffentlichung von Pokémon Karmesin und Purpur.

Es ist völlig unbekannt, in welche Richtung sich die Ankündigung entwickelt. Das Vorschaubild im Kontext des Titels des „Erinnerungsvideos“ suggeriert jedenfalls, dass wir möglicherweise alle 1.008 Pokémon sehen werden. Der Hashtag #ポケモンSV stellt eine direkte Verbindung zu Pokémon Karmesin und Purpur her.

Pokémon-Experte Joe Merrick rät den Fans, nicht mit zu großen Erwartungen an die Sache heranzugehen. Schließlich handelt es sich nur um ein Erinnerungsvideo. Aber ist das alles? Morgen wissen wir mehr.

Morgen um 14 Uhr:

Bildmaterial: The Pokémon Company