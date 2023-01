Pokémon GO: Kommendes Event verspricht Hochspannung und neue Schillernde Pokémon

Im Rahmen der „Mythical Wishes“-Season haben Niantic und The Pokémon Company das nächste Event angekündigt, das im wahrsten Sinne des Wortes Hochspannung verspricht.

Genauso heißt das Event nämlich, bei dem erstmals Schillernde Exemplare von Eguana und Kapu-Riki auftauchen werden. Das ruft natürlich auch Team Rocket auf den Plan! Sie werden neue Crypto-Pokémon dabei haben. Darüber hinaus tauchen Elektro-Pokémon häufiger in der Wildnis auf.

Das Event beginnt am Freitag, dem 27. Januar 2023 um 10 Uhr Ortszeit und dauert bis zum 5. Februar 2023 an. Ihr begegnet häufiger Magnetilo, Sleima, Mabula und Co. – auch in ihrer Schillernden Form. Etwas seltener erwarten euch Tanhel und Dedenne. In Raid-Kämpfen der Stufe 5 tritt Kapu-Riki erneut auf.

Der nächste Übernahme-Versuch durch Team Rocket beginnt am 1. Februar um 0 Uhr Ortszeit. Kämpft euch zu Giovanni vor und ihr könnt auf Crypto-Registeel treffen. Sierra, Cliff und Arlo setzen ebenfalls neue Crypto-Pokémon ein.

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic