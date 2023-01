Ein Frosch im Weltraum: Shoulders of Giants schwingt im Januar die Waffen

Das New Yorker Indie-Studio Moving Pieces hat den Veröffentlichungstermin zu Shoulders of Giants bekannt gegeben. Das Roguelike verschlägt euch in die Rolle eines Pistolenschwingenden Weltraumfrosches. Ein Frosch im Weltraum – gab es denn sowas schon mal?

Die Veröffentlichung ist jetzt auf den 26. Januar 2023 angesetzt und soll zunächst im Epic Games Store und auf Xbox erfolgen. Ihr steuert den Weltraumfrosch entweder alleine, mit einem Freund oder als Teil eines vierköpfigen Teams.

Die bösen Kräfte von Entropy tragen das Chaos von Stern zu Stern. Sie verderben Planetenwelten voller Leben und treiben den Wärmetod des Universums voran. Doch angeführt von einer übersinnlichen Eule kämpft eine Truppe überlebender Weltraumraufbolde für die Wiederherstellung des kosmischen Gleichgewichts. Ein mysteriöser Mech! Eine scharf schießende Amphibie! Zusammen müssen sie Welle nach Welle des Gegners brechen und der Galaxie Licht und Leben wiederbringen!

Seht nachfolgend den Trailer zum Veröffentlichungstermin.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Shoulders of Giants, Moving Pieces, Future Friends Games