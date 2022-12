River City Girls könnt ihr jetzt gratis auf Nintendo Switch spielen

River City Girls könnt ihr jetzt gratis auf Nintendo Switch zocken. Das wilde Beat’em Up ist das aktuelle Probespiel und ab sofort und bis zum 12. Dezember 2022 gratis spielbar, wenn ihr ein aktives Abo von Nintendo Switch Online habt.

Die Probespiel-Woche darf auch als Promotion für River City Girls 2 verstanden werden. Der Titel hat zwar noch keinen konkreten Termin für den Westen, war aber bis dato für 2022 geplant.

Es gibt wieder Ärger auf den Straßen von River City – aber dieses Mal stecken die Jungs echt in der Tinte! In diesem brandneuen Spiel in der legendären Beat-‚em-up-Serie wurden die heißblütigen Helden Kuni und Riki gefangen genommen. Nun müssen ihre knallharten Freundinnen Kyoko und Misako die Sache in die Hand nehmen.