Pokémon-Sammelkartenspiel: Erweiterung zu Karmesin und Purpur bringt umstrittene Änderung

The Pokémon Company hat endlich einen ersten konkreten Blick auf die kommende Sammelkartenspiel-Erweiterung zu Karmesin und Purpur gewährt. Es ist die erste Erweiterung zur neunten Videospielgeneration. Mit dem 31. März 2023 gibt es dafür auch schon einen konkreten Termin.

Mit dieser Erweiterung feiert man auch die Rückkehr zu einer alten Spielmechanik, Pokémon-ex. Pokémon-ex können in jeder Entwicklungsphase auftauchen und verfügen über hohe KP und mächtige Attacken und Fähigkeiten. Wird ein Pokémon-ex jedoch kampfunfähig, so nimmt der Gegner zwei Preiskarten statt einer.

Eine auf den ersten Blick marginale Änderungen gibt es mit der Erweiterung auch am Kartendesign. Doch alteingesessene SammlerInnen wird diese Änderung vielleicht irritieren. Die markanten gelben Ränder der Karten sind jetzt grau, um sie dem japanischen Design anzupassen. Nicht alle Fans sind damit einverstanden, wie man den sozialen Netzwerken entnehmen kann.

Auch in Sachen Spielbarkeit gibt es ein paar Neuerungen:

Außerdem erscheinen Unterkategorien für Trainerkarten – wie Unterstützer, Item und Stadion – in der linken oberen Ecke, um auf der Hand besser sichtbar zu sein, Basis-Energiekarten haben ein weiteres Energiesymbol in der rechten unteren Ecke, um sie während des Spiels besser verfolgen zu können, und Erweiterungssymbole werden auf allen Karten durch Erweiterungscodes und Sprachcodes ersetzt.

Weitere Details und die Produkte will man in Kürze vorstellen. Seht nachfolgend erste Karten.

