Shirone: The Dragon Girl erscheint morgen für PlayStation 4

Das Adventure Shirone: The Dragon Girl wird bereits morgen für PlayStation 4 erscheinen. Seit dem 29. September ist der Titel digital für Nintendo Switch erhältlich und machte am 9. März seinen Auftakt für PCs via Steam. Das Videospiel unterstützt die Sprachen Englisch, Japanisch und Chinesisch.

Shirone wacht in einem verwunschenen Schloss auf. Sie weiß nicht, wo sie sich befindet, und kein Wesen, dem sie begegnet, kann ihre Fragen beantworten. Nur eines ist sicher für Shirone: Sie muss aus diesem Schloss fliehen. Eure Aufgabe wird es sein, das Mädchen durch die gespenstische Umgebung zu leiten und Rätsel zu lösen, damit sie aus ihrer misslichen Lage fliehen kann.

Das Drachenmädchen nutzt ihre Flügel, um einen Doppelsprung auszuführen und mithilfe ihres Schwanzes betätigt sie Schalter. Allerdings ist Shirone nicht alleine in diesem Spukschloss. Auch Monster verbreiten an diesem Ort ihr Unwesen.

Trailer der PC-Version:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Shirone: The Dragon Girl, Flyhigh Works, Oimoland