Pretty Princess Magical Garden Island von Nippon Columbia erscheint im Westen

Publisher Aksys Games und Entwickler Nippon Columbia haben das Projekt Pretty Princess Magical Garden Island für Nintendo Switch angekündigt. Die Veröffentlichung plant man hierzulande im nächsten Jahr. Man orientiert sich offenbar am bereits lokalisierten Pretty Princess Party.

Wie der Name schon antönt, müsst ihr nun eine Insel bewirtschaften. Ihr kümmert euch um Feldfrüchte und Vieh, stellt so Produkte her und sammelt weitere Ressourcen. Die Insel steht zur Erkundung offen und neben eurem Bauernhof gibt es auch weitere Inselbewohner. Diesen könnt ihr entsprechend auch mit Gefallen aushelfen.

via Gematsu, Bildmaterial: Pretty Princess Magical Garden Island, Aksys Games, Nippon Columbia