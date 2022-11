Pokémon GO: Bei „Gierige Gesellen“ feiert das Gaumenfolter-Pokémon Schlingking sein Debüt

Habt ihr Hunger mitgebracht? Ab sofort taucht das Gaumenfolter-Pokémon Schlingking erstmals in Pokémon GO auf. Ihr findet das neue Pokémon in Stufe-5-Raids und Feldforschungsaufgaben.

Schlingking läuft unter dem Event „Gierige Gesellen“, das morgen um 10 Uhr Ortszeit startet und bis zum 17. November 2022 um 20 Uhr Ortszeit andauert. Schlingking könnt ihr aber schon heute antreffen und bis zum 23. November.

In freier Wildnis tauchen zahlreiche gefrässige Pokémon wie Schlurp, Relaxo, Schluppuck und Schluckwech häufiger auf. In 7km-Eiern findet ihr Mampfaxo, Kaumalat und weitere häufiger.

Im Zeitraum 14. bis 17. November wird es außerdem neue Team-GO-Rocket-Übernahmen geben. Schließt Spezialforschungen ab, um das Super-Rocket-Radar zu erhalten und Giovanni den Garaus zu machen. Weitere Details zum Event findet ihr hier.

Der Promo-Trailer:

