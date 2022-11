Lost Soul Aside meldet sich mit einem effektvollen Gameplay-Trailer zurück

Nach über einem Jahr Funkstille meldet sich heute Lost Soul Aside mit einem neuen Gameplay-Trailer zurück. Auffällig eingebettet ist der neue Trailer ins PlayStation-Branding: Sony hat sich den Titel unter den Nagel gerissen und will ihn weltweit vertreiben. Bislang angekündigt war Lost Soul Aside auch nur für PS4 und PS5.

Mit „Anfang 2024“ gibt es auch einen neuen Veröffentlichungszeitraum für das Action-RPG, das 2016 erstmals auf der Bildfläche aufgetaucht ist und schon damals für Euphorie sorgte. Die Entwicklung von Lost Soul Aside begann im Alleingang und sorgte vor allem durch diesen Fakt für Aufsehen, denn das Spiel sah schon zu Beginn sehr gut aus.

Als Inspiration diente einst Final Fantasy XV. Yang Bing arbeitete zunächst alleine an dem Spiel. Inzwischen ist mit Ultizero Games ein kleines Studio betraut. Sony hat Lost Soul Aside unter dem „China Hero Project“-Banner eingegliedert. Der neue Gameplay-Trailer zeigt einige effektvolle Einblicke in Welt und Kampf.

Das neue Video:

Bildmaterial: Lost Soul Aside, Ultizero Games, Sony