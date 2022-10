R-Type Tactics I • II Cosmos für Konsolen und PCs angekündigt

Die schon im April erstmals angekündigten Remakes von R-Type-Klassikern erscheinen 2023 als R-Type Tactics I • II Cosmos für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs. Das berichtet die Famitsu.

Der Name ist Programm: Enthalten sind hier Remakes von R-Type Tactics und R-Type Tactics II: Operation Bitter Chocolate. Neu in den Remakes sind unter anderem Post-Story-Missionen und Online-Battle-Support.

R-Type Tactics erschien im September 2007 zunächst in Japan für Sony PSP und wurde dann als R-Type Command in Nordamerika und Europa im Folgejahr veröffentlicht. R-Type Tactics II: Operation Bitter Chocolate wurde 2009 in Japan für Sony PSP veröffentlicht, schaffte es aber nie in den Westen.

via Gematsu, Bildmaterial: Granzella