Final Fantasy XVI: Macher kommentieren Entwicklungsstand und geben Ausblick auf neue Details

Mit einem stimmungsvollen Trailer hat Square Enix heute neue Einblicke in die Welt von Final Fantasy XVI geboten. In über vier Minuten zeigt man das Valisthea, das uns erwartet. Eines, in dem die Konflikte schwelen. Producer Naoki Yoshida und Director Hiroshi Takai meldeten sich anschließend mit neuen Statements zu Wort.

„Ich freue mich, ankündigen zu können, dass unser neuester Trailer – Ambition – jetzt live ist. Anstatt uns wie bei unserer letzten Enthüllung auf die Action zu konzentrieren, wollten wir der Welt dieses Mal einen tieferen Einblick in die Geschichte von Final Fantasy XVI und seine reichhaltigen Charakteren geben – mit den Domini im Mittelpunkt“, so Producer Naoki Yoshida.

„Unser dritter Trailer ist endlich da und vollgepackt mit aufregenden neuen Informationen, die ein besseres Bild davon vermitteln, wie das Setting, die Geschichte und die Charaktere des Spiels mit unserer fesselnden Erzählung zusammenhängen. Hoffentlich hat sich das Warten gelohnt“, ergänzt Director Hiroshi Takai.

Fehlersuche und Anpassungen

„Die Flammen des Krieges breiten sich aus, während Valisthea in ein Zeitalter des Zwielichts eintritt. Wohin wird das Schicksal die Domini führen und welche Zukunft erwartet das Reich am Ende dieses bitteren Konflikts? Es gibt noch viele Fragen, die beantwortet werden müssen, viele Wahrheiten, die aufgedeckt werden müssen“, sagt Yoshida weiter.

Was die Entwicklung angeht, befinde sich das Team jetzt auf der Zielgeraden, sagt Naoki Yoshida. „Während sich das Spiel der Fertigstellung nähert, widmet das Team seine volle Aufmerksamkeit der Fehlersuche und den letzten Anpassungen. Jetzt, wo sich die Dinge langsam zusammenfügen, wird das Spiel zu etwas ganz Besonderem“, glaubt Hiroshi Takai.

Wie schon nach der Veröffentlichung des letzten Trailers dürften uns in den nächsten Tagen viele weitere Details und Einblicke erwarten. „In den nächsten Wochen werden ich selbst, Main Director Hiroshi Takai, Creative Director Kazutoyo Maehiro und Localization Director Michael-Christopher Koji Fox an Interviews mit verschiedenen Medien aus aller Welt teilnehmen“, verspricht Yoshida.

„Wir wissen, dass Sie alle hungrig sind, mehr zu sehen, aber wir hoffen, dass dieser kleine Einblick in die Welt von Final Fantasy XVI ausreicht, um Sie zufriedenzustellen und (natürlich) bis zur nächsten großen Enthüllung zu spekulieren“, so Takai abschließend.

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix