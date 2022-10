Electronic Arts hat Need for Speed Unbound offiziell angekündigt

Electronic Arts hat heute Need for Speed Unbound offiziell angekündigt. Dazu veröffentlichte man das Ankündigungsvideo, das natürlich nicht besonders viele spielerische Einblicke bietet. Dafür ist später noch Zeit.

So viel Zeit aber auch wieder nicht. Denn schon am 2. Dezember soll Need for Speed Unbound für PlayStation 5, Xbox Series und PCs bei Steam, im Epic Games Store und bei Origin erscheinen.

Das Ankündigungsvideo:

Bildmaterial: Need for Speed Unbound, Electronic Arts, Criterion Games