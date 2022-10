Cuphead erscheint nachträglich inkl. DLC und mit schicken Boni physisch für Konsolen

Ende September kündigten Studio MHDR und iam8bit eine nachträgliche Handelsversion für Cuphead an. Eine Collector’s Edition gibt es exklusiv bei iam8bit. Glücklicherweise wird eine Standardversion auch im breiten Handel verfügbar sein.

Mit dem 6. Dezember 2022 gibt es inzwischen einen konkreten Termin und ab sofort könnt ihr die normale Handelsversion auch bei Amazon vorbestellen:

Der DLC The Delicious Last Corse, in dem Cuphead und Mugman die Segel zur Insel D.L.C Isle setzen, ist bereits enthalten – offensichtlich sogar auf Cartridge, zumindest ist das bei der Collector’s Edition gesichert der Fall.

Die Standardversion ist übrigens gar nicht so standardmäßig. Als Bonus legt man die exklusiven „Cuphead Funnies“-Comic-Sammelkarten, die altmodische „Cuphead Club Membership“-Karte und ein handgemaltes Wendecover bei.

Bildmaterial: Cuphead, Studio MDHR