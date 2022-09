Xuan Yuan Sword VII soll 2023 auch noch für Nintendo Switch erscheinen

Im Oktober 2020 erschien Xuan Yuan Sword VII weltweit für PC-Steam, damals gab es in Asien auch schon eine Veröffentlichung für PlayStation 4. Die Konsolen-Version des neusten Teils der langjährigen RPG-Reihe wurde dann im September 2021 auch im Westen veröffentlicht. Hier kam noch eine Xbox-One-Version dazu.

Jetzt gaben Eastasiasoft und Softstar Entertainment bekannt, dass man für 2023 auch noch eine Umsetzung für Nintendo Switch plane. Konkretere Details, einen Termin oder einen neuen Trailer gibt es bisher nicht.

Ihr übernehmt die Rolle von Taishi Zhao, einem Schwertkämpfer, der in ein tragisches Schicksal verwickelt wurde und seiner Geschichte selbst auf den Grund gehen will. Euch erwartet ein actionreiches Kampfsystem und ein Setting, tief verwurzelt in der chinesischen Mythologie. Übrigens, ihr ahnt es: Die RPG-Serie ist schon viele Jahre alt. Xuan-Yuan Sword erschien erstmals 1990. Wikipedia nennt es die älteste RPG-Serie Chinas.

Bildmaterial: Xuan Yuan Sword VII, Eastasiasoft, Softstar, DOMO Studio, Yooreka Studio