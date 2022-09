Sol Cresta von PlatinumGames bekommt heute eine spielbare Demo spendiert

Das im Februar veröffentlichte Sol Cresta von PlatinumGames bekommt mit dem heutigen Tag eine spielbare Demo auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC-Steam spendiert. Ihr könnt den Arcade-Mode bis zum Stage-1-Boss ausprobieren und den Dramatic-Mode bis zum ersten Zwischenboss von Stage 1.

Eine bewegte Entwicklungsgeschichte

Vor zwei Jahren kündigte PlatinumGames Sol Cresta am 1. April an. Man präsentierte dabei in einem putzigen Trailer einen Shoot-’em-up-Nachfolger zu den Klassikern Moon Cresta und Terra Cresta. Das war nicht besonders lustig, weil es durchaus im Bereich des Möglichen lag.

Vermutlich hatte jemand bei PlatinumGames viel Spaß bei der Erstellung des Aprilscherzes und hat weiter daran gewerkelt. Am 1. April des Folgejahres stellte PlatinumGames das Projekt als „echt“ vor. Es gab einen neuen Trailer, am Ende leuchtete „in Entwicklung“ über die Bildschirme.

Bildmaterial: Sol Cresta, PlatinumGames, Hamster