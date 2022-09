Play Pokémon: Veranstaltungen in Deutschland werden wieder aufgenommen

The Pokémon Company wird die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzten „Play Pokémon“-Veranstaltungen in Deutschland ab sofort fortsetzen. SpielerInnen des Pokémon-Sammelkartenspiels können ab heute wieder an offiziellen Veranstaltungen teilnehmen.

Dazu zählen Pokémon-Liga-Veranstaltungen in Geschäften, reguläre Liga-Spielsitzungen und Pre-Release-Turniere. Teilnehmende Läden findet ihr über die Event-Suche auf der offiziellen Website. Weiterhin aktuell bleiben natürlich auch COVID-19-Richtlinien, die ihr hier findet.

Die Verteilung von Championship Points – einschließlich der Liga-Herausforderungen, Liga-Cups, Premier-Herausforderungen sowie Midseason Showdowns bleiben bis auf Weiteres ausgesetzt.

Bildmaterial: The Pokémon Company