Elden Ring: Der offizielle Manga ist jetzt auf Deutsch verfügbar und pures Comedy-Gold

FromSoftware und Mutterkonzern Kadokawa haben einen offiziellen Manga zu Elden Ring veröffentlicht. Die Geschichte des Mangas folgt Asea, einem unglücklichen Befleckten, der sich durch die gefährliche wie wundervolle Welt der Zwischenlande bewegt.

Ihr erwartet eine düstere Geschichte voller Schrecken, Leid und Gewalt – aber der Manga ist eine Komödie. Passend dazu der Titel der ersten Episode: „You Thought this’d be serious, didn’t you?“ Inzwischen ist auch die zweite Ausgabe online und kann kostenlos unter anderem auf Englisch gelesen werden.

Am 19. September erscheint die dritte Episode, am 4. Oktober dann die vierte. In diesen Abständen geht es weiter. Der Manga stammt aus der Feder von Nikiichi Tobita, der sich unter anderem für A Cursed Sword’s Daily Life verantwortlich zeigt.

Die englische Lokalisierung stammt von Yen Press. Auch eine deutsche Übersetzung gibt es, die Lizenz dazu hat sich Altraverse gesichert. Dort findet ihr die ersten beiden Episoden auch schon kostenlos, die dritte wird auch kostenlos zur Verfügung gestellt.

Bei Amazon findet ihr eine Kindle-Ausgabe:

Ab der vierten Ausgabe fällt nach zwei Wochen ein Preis von 0,99 Euro an – eine gewisse Zeit ist also jede Ausgabe kostenlos. Die ersten drei Kapitel und jeweils die neueste Ausgabe sind also kostenlos. Bei Altraverse findet ihr eine Web-Version des deutschen Mangas.

Die Story-Synopsis: