Sonntagsfrage: Habt ihr schon mal in einem Spiel gecheatet?

Cheatcodes waren zu Beginn der Videospielgeschichte recht beliebt und an sich nichts Schlimmes. Sie dienten u.a dazu, schnell zu einem bestimmten Punkt zu gelangen, wenn Spielerinnen und Spielern im Spiel nicht immer speichern konnte. So konnte zum Beispiel im Menu eine bestimmte Tastenkombination eingeben werden, um in späteren Levels zu starten. So sparte man nicht nur Zeit, sondern es fühlte sich auch wie eine Belohnung an, wenn man die Cheatcodes herausgefunden hat.

Natürlich sehen nicht alle Spielerinnen und Spielern es als Belohnung zu cheaten. Wie kann man ein Spiel denn als beendet sehen, wenn es nicht komplett – also an einem Stück – durchgespielt wird? Daher wird das Cheaten oft auch negativ konnotiert.

Doch ob es nun negativ oder positiv aufgefasst wird, ist jeder Person selbst überlassen. Daher wollen wir diese Woche von euch wissen, ob ihr überhaupt schon mal in einem Videospiel gecheatet habt, um Erfolge freizuschalten. Verratet es uns in der heutigen Sonntagfrage!

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Loading…

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 07. August