Sega kündigt Film-Adaptionen zu Comix Zone und Space Channel 5 an

Vor einigen Wochen kommunizierte Sega, dass man prüfen würde, welche Atlus-Marken (beispielsweise Persona) als neue TV-Serien oder Filme umgesetzt werden könnten. Jetzt beginnt man aber erstmal woanders.

Sega hat eine Partnerschaft mit Picturestart vorgestellt, in deren Rahmen man Space Channel 5 und Comix Zone adaptieren wird. Es werden jeweils Filme. Space Channel 5 wird eine Komödie des Klassikers aus dem Jahre 1999 und erzählt die Geschichte eines unglücklichen Fast-Food-Angestellten.

Er wird von einer Freiheitsreporterin aus der Zukunft rekrutiert, um die Welt vor Außerirdischen zu retten. Dazu muss er das Einzige nutzen, was alle Menschen auf dem Planeten verbindet: alberne, virale Tänze. Makes you think. Space Channel 5 wird von Barry Battles (The Baytown Outlaws) und Nir Paniry (Extracted) geschrieben.

Comix Zone folgt einem abgestumpften Comiczeichner und einer jungen Autorin, die ihre Differenzen beiseitelegen müssen, um gemeinsam einen gefährlichen Superschurken zu besiegen. Die sich ständig veränderte Kraft des Geschichtenerzählens erkunden dabei beide selbst auf witzige Weise. Comix Zone wird von Mae Catt (Young Justice) geschrieben.

via Gematsu, Bildmaterial: Comix Zone, Sega