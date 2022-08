Live-Action-Film zu BioShock: Netflix verrät neue Details zur Adaption

Zur im Februar angekündigten Film-Adaption von BioShock gibt es jetzt neue Details. Netflix gab Regisseur und Autor der Verfilmung bekannt. Francis Lawrence agiert als Regisseur, ihn kennt ihr von I am Legend und The Hunger Games: Catching Fire. Das Drehbuch wird von Michael Green geschrieben, der bereits an Logan, Blade Runner 2049 und American Gods mitgearbeitet hat.

Eine Story-Synopsis gibt es leider noch nicht. Netflix veröffentlichte aber zur Bekanntgabe auch ein neues Artwork. BioShock hat sich weltweit mehr als 39 Millionen Mal verkauft. Auch wenn es um die Serie ruhiger geworden ist, das Publikum ist also da.

Das Original BioShock erschien ursprünglich im Jahre 2007 und wurde seinerzeit von Irrational Games entwickelt. Das Sequel BioShock 2 erschien im Jahre 2010 und spielte ebenfalls in der Unterwasser-Metropole „Rapture“. Der dritte und bisher letzte Teil BioShock Infinite erschien im Jahre 2013 und ließ manche Fans enttäuscht zurück.

Nach einer Switch-Portierung soll ein neues BioShock derzeit in Arbeit sein.

