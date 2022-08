Hier könnt ihr das Kirby 30th Anniversary Music Festival am 11. August live und kostenlos sehen

Das Kirby 30th Anniversary Music Festival wurde schon vor langer Zeit angekündigt. Das Konzert wird am 11. August um 11 Uhr deutscher Zeit von einer „Big Band“ mit 35 MusikerInnen veranstaltet und live gestreamt!

Angesichts des zwischenzeitliche, großen Erfolgs von Kirby und das vergessene Land dürfte eine Erinnerung daran nicht schaden, zumal jetzt auch der Livestream-Link von Youtube vorliegt. Im Anschluss soll es auch ein Archiv mit dem Konzert geben.

Damit feiert man, ihr ahnt es, den 30. Geburtstag von Kirby. Schon zum 25. Geburtstag gab es eine spezielle Aufführung vom Tokyo Philharmonic Orchesta, an die Nintendo im März schon in den sozialen Medien mit einem Ausschnitt erinnerte.

Der 30. Geburtstag von Kirby ist tatsächlich schon eine Weile her. Am 27. April 1992 ist Kirby’s Dream Land für Game Boy erschienen, im August folgte dann die Veröffentlichung in Europa und Nordamerika. Details zum Konzert findet ihr auf der offiziellen Website.

Trailer zum Konzert:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Kirby 30th Anniversary Music Festival, Nintendo