Xbox Game Pass im Juli weiterhin mit dem ersten First-Party-Exklusivspiel des Jahres

Im Xbox Game Pass sind in diesem Jahr schon ein paar Konsolen-exklusive Spiele an den Start gegangen. Allen voran der Indie-Überraschungshit Tunic. In dieser Woche gibt es auch das erste First-Party-Exklusivspiel. Xbox hat das Line-up für den restlichen Monat vorgestellt.

Wäre locker auch ohne Anmerkung durchgegangen, aber Kotaku hat recherchiert, dass es sich bei As Dusk Falls um das erste Spiel im Jahre 2022 handelt, das von den Xbox Game Studios vertrieben wird und im Xbox Game Pass erscheint.

Das ist insofern bemerkenswert, als der Xbox Game Pass natürlich großen Wert darauf legt, dass First-Party-Games zum Launch im Abo sind. Viele gab es davon also bisher nicht 2022. Das letzte war tatsächlich Halo Infinite im Herbst 2021.

So ganz „First-Party“ ist As Dusk Falls auch nicht, denn entwickelt wurde es vom unabhängigen Studio Interior Night aus London. Es ist das Debütspiel des Studios und mit den Xbox Game Studios fand man gleich mal einen potenten Publisher. Hat sich gelohnt: Das narrative Adventure bekam gute Zensuren.

Doch zurück zum Line-up:

Jetzt verfügbar – Garden Story (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

Jetzt verfügbar – Solasta: Crown of the Magister (Cloud und Konsole) ID@Xbox

19. Juli – As Dusk Falls (Cloud, Konsole und PC)

19. Juli – Watch Dogs 2 (Cloud, Konsole und PC)

21. Juli – MotoGP 22 (Cloud, Konsole und PC)

21. Juli – Sins of a Solar Empire: Rebellion (PC) ID@Xbox

21. Juli – Torment: Tides of Numenera (Cloud und Konsole)

29. Juli – Inside (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

Ein Trailer zu As Dusk Falls:

Bildmaterial: As Dusk Falls, Xbox Game Studios, Interior Night