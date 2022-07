Deutsche Verkaufscharts: F1 22 rast an die Spitze gleich mehrerer Rankings

In den aktuellen Handelsverkaufscharts aus Deutschland gibt es einen klaren Gewinner. F1 22 ist der neueste Aufschlag der Simulationsreihe und fährt aus dem Stand auf Rang 1 gleich mehrerer Rankings vor.

Nur die Rücklichter von F1 22 erblicken nun Gran Turismo 7 in den PS5-Charts, LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga in den PS4- und Xbox-Series-Rankings sowie GTA V in den Xbox-One-Charts, die jeweils an zweiter Stelle rangieren.

Deutlich weniger Pferdestärken als die F1-Boliden haben die Mähdrescher und Erntemaschinen aus dem Landwirtschafts-Simulator 22 unter der Haube. Doch für den abermaligen Triumph im PC-Ranking reicht es allemal.

Meistverkaufter Nintendo-Titel bleibt derzeit Nintendo Switch Sports in den Switch-Rankings. Hier kann Mario Kart 8 Deluxe seine Dauerbrenner-Fähigkeiten einmal mehr unter Beweis stellen und auf Rang 2 vorfahren.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: F1 22, Electronic Arts