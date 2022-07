Deutsche Verkaufscharts: F1 22 bleibt hierzulande weiterhin tonangebend

Erneut liegt eine recht flaue deutsche Verkaufswoche in Deutschland hinter uns. Während F1 22 vor GTA V souverän den PS5-, PS4- und Xbox-One-Thron verteidigt, dominieren Mario Strikers: Battle League Football und Nintendo Switch Sports die Switch-Rankings.

F1 22 bleibt also in der dritten Woche in Folge tonangebend. Nur in den Xbox-Series-Charts nimmt es den Fuß vom Gas und sortiert sich hinter GTA V und LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga ein. Populäre Neueinsteiger gab es nicht.

via GfK, Bildmaterial: F1 22, Electronic Arts