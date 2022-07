Das Taktik-RPG The DioField Chronicle zeigt sich im englischen Trailer

Wie wir seit einigen Tagen wissen, erscheint das Taktik-RPG The DioField Chronicle am 22. September. Die Veröffentlichung erfolgt für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und Steam. Square Enix und der Entwickler Lancarse haben nach dem japanischen Trailer auch noch die englische Version nachgeliefert. Das Spiel bietet übrigens deutsche Texte, im Trailer könnt ihr deutsche Untertitel einschalten.

Im Square Enix Store findet ihr physische Vorbestell-Möglichkeiten. Neben der Standard-Version gibt es auch eine Collector’s Edition. Beide bieten ein Steelbook. Die Sammler-Edition enthält zudem ein Brettspiel sowie vier Anstecknadeln.

Versprochen wird eine tiefgründige und fesselnde Geschichte mit einer hervorragenden Besetzung. Herz des Spiels ist das neue „Real Time Tactical Battle“-System, kurz RTTB. Der Name verrät es schon, die Kämpfe finden also in Echtzeit statt. Man kann das Spiel zwar pausieren, um Befehle zu geben, aber die Welt und die Gegner werden „nicht innehalten“, heißt es. Ihr werdet auf dem Diorama-ähnlichen Schlachtfeld also alle Hände voll zu tun haben.

Unter der Shaytham-Dynastie erlebte das Königreich Alletain auf der Insel DioField 200 Jahre Frieden – aber der Aufstieg neuer Mächte und moderner Magie bedeuten, dass sich dies ändern wird. Das Zeitalter der Mythen weicht einem Zeitalter großer Unruhe. Die Welt der Menschen wird von einem Krieg geplagt, der viele Jahre währt. Eine Gruppe aus Elitesöldnern, die Blaufüchse, erhebt sich inmitten der Flammen und des Chaos und ihr Schicksal und ihre mutigen Taten werden für lange Zeit in Liedern besungen werden. Doch wird der Name „Blaufuchs“ letzten Endes ein Symbol für Hoffnung oder Tragödie sein?

Entwickelt wird The DioField Chronicle von Lancarse. Aus dieser japanischen Schmiede stammt aktuell auch Monark, vorher aber auch Zanki Zero: Last Beginning oder Lost Dimension. Die Charakter-Designs kommen von Taiki (Lord of Vermillion III und IV), die Konzept-Artworks von Isamu Kamikokuryo (Final Fantasy XII und Final Fantasy XIII).

Das Szenariodesign kommt von Yuu Ohshima (Fire Emblem Awakening). Den Soundtrack steuert Ramin Djawadi bei, dessen Klänge ihr aus Game of Thrones, Westworld oder Pacific Rim kennt.

Der Trailer zu The DioField Chronicle (englisch, deutsche Untertitel)

Bildmaterial: The DioField Chronicle, Square Enix, Lancarse