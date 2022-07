Das Pokémon Fossil Museum in Japan eröffnet jetzt seine virtuellen Pforten für euch

The Pokémon Company hat das Pokémon Fossil Museum in Japan für die ganze Welt zugänglich gemacht. Das war es auch vorher, aber ihr musstet Reisestrapazen auf euch nehmen, viel Geld ausgeben und seid Corona-Gefahren ausgesetzt gewesen. All das entfällt jetzt, denn The Pokémon Company hat das Museum virtuell eröffnet.

Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Zauber der fossilen Pokémon aus der ersten Generation. Den könnt ihr jetzt im virtuellen Museum erleben – und noch viel mehr!

Ein riesiges Monargoras-Skelett steht im Eingangsbereich. Das Innere von Pokémon zeigt The Pokémon Company selten, das war bisher immer talentierten und einfallsreichen Fans vorbehalten.

Ihr könnt auf dieser Website das ganze Museum virtuell erkunden und im Prinzip auch alle Details lesen, wenn ihr des Japanischen mächtig seid. Einziger Nachteil: Das Merchandise könnt ihr leider nicht kaufen. Dafür ist der Eintritt kostenlos.

Bildmaterial: The Pokémon Company