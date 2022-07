Anonymous;Code: Neues Video stellt die Helden Pollon und Momo vor

Nach der kürzlich weltweiten Ankündigung der Visual Novel Anonymous;Code hat MAGES ein neues Video veröffentlich, das euch die Helden Pollon Takaoka (gesprochen von Shouya Chiba) und Momo Aitaka (gesprochen von Shiina Natsukawa) vorstellt.

Pollon Takaoka: Der Protagonist der Geschichte. Er gehört in der nahen Zukunft zur Biker-Gruppe „Crow“, welche er mit seinem Partner Cross sowie weiteren Hacker-Freunden gründete. Pollon verbringt seine Tage ganz versunken mit dem Fahren seines Bikes. Seine Emotionen stehen im Vorrang im Vergleich zur Logik.

Er wirkt sehr einfältig, aber keineswegs selbstgefällig und besitzt eine ganz andere Persönlichkeit im Gegensatz zu anderen Hackern. Doch wenn es darauf ankommt, ist er erheblich konzentriert und inspiriert.

Momo Aizaki: Die Heldin. Sie ist ein mysteriöses Mädchen, auf das Pollon trifft. Momo ist sehr unschuldig und ruhig, vor allem fremden Leuten gegenüber. Es mangelt ihr an Emotionen. Dieses Verhalten erinnert an einen Roboter.

Anonymous;Code soll 2023 in Europa und Nordamerika für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs via Steam erscheinen. Die Steelbook Launch Edition für Nintendo Switch* und PlayStation 4* könnt ihr bei Amazon schon vorbestellen. In Japan wird der Titel bereits am 28. Juli für PlayStation 4 und für Nintendo Switch veröffentlicht.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Anonymous;Code, Spike Chunsoft, Mages, 5pb., Chiyomaru Studio