So „aufrichtig“ wie möglich: Berserk wird ohne Kentaro Miura fortgesetzt

Nach dem plötzlichen Tod von Berserk-Erschaffer Kentaro Miura haben Fans weltweit darauf gewartet, wie es mit dem berühmten Manga weitergeht. Jetzt, ein Jahr später, gibt es eine Antwort.

Sechs Kapitel der aktuellen Geschichte wird es nun noch geben, danach wird das Team einen neuen Handlungsbogen beginnen. An der Spitze des Teams steht dann Kouji Mori, ein enger Freund von Kentaro Miura.

Kommentare und Skizzen, die Miura vor seinem Tod gemacht hat, sollen als Grundlage für den Fortlauf der Geschichte dienen. Dieser Weg, so glaube man, sei der beste Weg, „um das Berserk, das sich Herr Miura vorgestellt hat, so getreu wie möglich wiederzugeben.“

Ein Auszug aus dem Statement:

Vor seinem Tod sprach Kentaro Miura mit seinem engen Freund Kouji Mori über die Geschichten und Episoden, die er für Berserk im Kopf hatte. Er führte ähnliche Gespräche auch mit seinen Mitarbeitern im Studio und seinem Redakteur. Er fragte sich, ob alle überrascht wären, wenn ich so etwas zeichnen würde? Wie wäre es mit einer Figur wie dieser? Wäre dieser Handlungsstrang interessant? Diese Gespräche waren nicht als seine letzten Worte gedacht, sondern gehörten zu seinem ganz normalen Alltag als Mangazeichner.

Man habe außerdem Notizen von Miura gefunden und auch Entwürfe von Figuren, die er zeichnete und hinterlässt. Als grundlegende Regel für den Fortlauf der Reihe habe sich das Team eine knappe Prämisse auferlegt: „Mr. Miura hat es so gesagt.“ Man wolle den „Kentaro Miura“, den man durch Gespräche und Arbeit so gut kenne, „aufrichtig an Sie alle weitergeben“.

Mori selbst ergänzt in einem weiteren Statement, dass nur ein Genie wie Kentaro Miura „ein Meisterwerk wie Berserk“ schreiben könne. Mori scheint die Verantwortung zu spüren, die auf ihm lastet. Miura habe niemandem außer ihm von der Geschichte in ihrer Gesamtheit erzählt. Interviews oder Artikel würden nicht vermitteln, was Miura mit ihm geteilt habe. „Ich werde mich so gut wie möglich an die Details erinnern und die Geschichte erzählen“, verspricht Mori.

Bildmaterial: Berserk