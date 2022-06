Retro-Games werden immer beliebter, und zwar nicht nur bei älteren Videospielfans

Immer mehr Menschen interessieren sich für Retro-Games und das ist natürlich demografisch begründet. Wenn immer mehr Menschen, die Videospiele spielen, immer älter werden, haben immer mehr Menschen alte Videospiele gespielt und mögen sie.

Der Branchenverband game drückt das jetzt in aktuellen Zahlen aus. Demnach zeigen 14 Millionen Deutsche Interesse an Retro-Gaming. Dieser Trend zu Retro-Games lässt sich in den letzten Jahren auch an immer mehr Mini-Neuauflagen alter Konsolen feststellen.

Aber nicht nur Neuauflagen sind gefragt, sondern auch die alten Originalkonsolen. Sieben Prozent der SpielerInnen, mehr als drei Millionen Menschen, genießen die Klassiker auf ihren Originalplattformen.

Retro-Games und „digital“ schließt sich aber auch nicht aus. Vier Prozent der SpielerInnen geben an, einen Dienst abonniert zu haben, um auf alte Spiele zuzugreifen. In Kürze wird PlayStation Plus Premium an den Start gehen, was genau das auch auf PlayStation ermöglicht.

„Retro-Games liegen im Trend, können oft in schnellen Runden gespielt werden und viele Gamerinnen und Gamer lassen sich auf das nostalgische Spielgefühl gern ein. Wir sehen auch viele Spieleentwickler und Hersteller, die beliebte Games-Klassiker oder die kultigen Konsolen der 80er und 90er in Retro-Optik mit moderner Hardware neu auflegen, um dieses große Interesse zu bedienen“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game.

Entgegen der eingangs erwähnten These spielen aber nicht nur ältere SpielerInnen alte Spiele. 40 Prozent der 16- bis 24-Jährigen würden sich für Retro-Games interessieren. Bei den 25 bis 34-Jährigen ist der Anteil mit 50 Prozent Interesse an alten Games übrigens am höchsten. Die 35- bis 44-Jährigen sind den Spielen teilweise wohl entwachsen, hier fällt der Anteil wieder auf 45 Prozent.

Marktforscher YouGov Deutschland GmbH hat für diese Ergebnisse 2.037 Personen befragt. Die schönen Pixel-Bilderrahmen im Artikelbild sind übrigens Pixel Frames – bekommt ihr bequem bei Amazon*.

Bildmaterial: Pixel Frames