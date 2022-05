Spirittea begeistert mit Mischung aus Stardew Valley, Animal Crossing und Ghibli-Filmen

2020 wurde Spirittea von Indie-Entwickler Dan Beckerton per Crowdfunding erfolgreich finanziert und jetzt wird es langsam ernst. Gemeinsam mit Publisher No More Robots veröffentlichte er einen neuen Trailer und verspricht die Veröffentlichung für 2022.

„Spirittea ist die Ansammlung vieler Dinge, die ich liebe. Das Spiel ist stark von der Zeit beeinflusst, in der ich in Asien gelebt habe, sowie von denkwürdigen Spielen und Serien, die ich genossen habe. Spirited Away ist eine offensichtliche Inspiration, ebenso wie My Neighbor Totoro“, so Beckerton zur Crowdfunding-Kampagne.

„Zu den Spieleinflüssen gehören Stardew Valley, Harvest Moon und Animal Crossing“, erklärt er weiterhin, weist aber freilich auch darauf hin: dass er sein Spiel „nicht mit diesen wunderbaren Werken vergleiche, sondern lediglich darauf hinweise“, dass sie dazu beigetragen hätten, das Spiel zu formen.

Und dennoch, wer den heutigen Trailer sieht, der kommt nicht umhin, die Inspirationen anzuerkennen. Spirittea handelt von dir – und du kannst die lästigen Geister sehen, von der es in der Stadt wimmelt. Sie haben sich verirrt, weil Menschen ihnen keine Opfergaben mehr anbieten und nicht einmal mehr an sie denken.

Finde die Geister, löse ihre Probleme und lernt dabei auch die Einwohner der Bergstadt kennen. Mit denen könnt ihr Freundschaften schließen, sie alle haben ihre eigenen Termine, Vorlieben, Abneigungen und Hobbys.

Im Zentrum eurer Bemühungen steht dabei das örtliche Badehaus, in dem ihr die Geister mit ihren Freunden zusammenbringt. Das gilt es aber vorher erstmal zu säubern. Anschließend könnt ihr es nach euren Vorlieben dekorieren.

Spirittea soll noch in diesem Jahr für PC-Steam erscheinen und wird dabei laut Steam-Seite auch deutsche Texte bieten. Eine Umsetzung für Konsolen ist bisher nicht angekündigt.

