Soul Hackers 2: Der neue Trailer präsentiert Ringo und Figue

Atlus hat den nächsten Charakter-Trailer zu Soul Hackers 2 veröffentlicht. Dieser dreht sich um Ringo und Figue. Sie sind die beiden Gesandten von Aion. Die bisherigen Charakter-Videos befassten sich mit Arrow, Milady und Saizo.

Im Duo Ringo und Figue übernimmt Figue die Rolle der älteren Schwester. Während Figue ruhig und überlegt ist, wird Ringo eher als stur beschrieben. Die beiden betrachten die Menschen mit Interesse und sind ihnen freundlich gesinnt.

Figue unterstützt die Truppe innerhalb und außerhalb von Kämpfen mit der Drohne Mimi. Diese liefert Informationen zu den Gefahren in Dungeons und macht euch auf verbündete Dämonen aufmerksam, welche auf einer Erkundungsmission sind.

Soul Hackers 2 ist in der Mitte des 21. Jahrhunderts angesiedelt, wo Aion über die Welt wacht. Dabei handelt es sich um ein hochentwickeltes Wesen aus Daten. Da ein großes Unheil droht, sendet Aion zwei physische Abbilder von sich auf die Welt: Protagonistin Ringo sowie Figue.

Um die Welt zu retten, sollen die beiden zwei Individuen beschützen, welche für dieses Unterfangen unerlässlich sind. Leider sind diese wichtigen Ziele bereits tot. Zum Glück beherrscht Ringo den sogenannten Soul Hack, mit welchem sie Tote wieder zum Leben erwecken kann.

Eine der beiden wichtigen Persönlichkeiten ist Arrow, ein Devil Summoner. Er wird somit zurück ins Leben geholt. Auf ähnliche Art und Weise baut ihr euch so ein Team von Devil Summoners auf, dazu gehören auch Milady und Saizo.

In einem Krieg zwischen Dämonenbeschwörern liegt es in den Händen von Ringo und ihrem Team, das Schicksal zu entschlüsseln und die Welt vor der Apokalypse zu retten. In dieser brandneuen Story entscheiden die Hacking-Skills, ob die Zerstörung der Welt verhindert werden kann.