Project Code Name M: Im Mystery-Adventure seid ihr Mörder und Ermittler

NOVECT hat mit Project Code Name M ein neues Mystery-Adventure angekündigt. Dabei schlüpft ihr sowohl in die Rolle des Mörders als auch des Ermittlers. Die Veröffentlichung ist für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs geplant, auch in einer englischen Umsetzung. Bei NOVECT handelt es sich um den Entwickler von The House in Fata Morgana.

Es verschlägt uns in das moderne Tokio. In der Rolle des Mörders müsst ihr das perfekte Verbrechen begehen und dabei auch falsche Fährten legen. Als Ermittler müsst ihr Mordfälle lösen, indem ihr den Tatort unter die Lupe nehmt und Zeugen befragt.

Über 20 Charaktere sollen die dunkle Seite von Japan zum Leben erwecken, welche auch die Unterwelt umfasst. Ein erster Teaser-Trailer gibt konkrete Einblicke.

via Gematsu, Bildmaterial: Project Code Name M, NOVECT