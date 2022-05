Jetzt erhältlich: Wildcat Gun Machine verbindet Bullet-Hell-Shooter mit Katzen

Daedalic Entertainment und Chunkybox Games haben den Bullet-Hell-Dungeon-Crawler Wildcat Gun Machine für PCs via Steam, Epic Games Store und GOG sowie für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht.

H.P. Lovecraft wäre stolz: Um gigantische Mech-Roboter aus den Klauen uralter, dämonischer Entitäten befreien zu können, stehen SpielerInnen 40 verschiedene Waffentypen zur Verfügung. Jeder davon ist wie dafür geschaffen, die Ausgeburten der Hölle mit Kugeln vollzupumpen. Super-Fähigkeiten, die Spieler über Charakter-Upgrades freischalten, setzen dem Spaß das Sahnehäubchen auf.

In Wildcat Gun Machine finden sich SpielerInnen zwischen Katzen und Kanonen in labyrinthartigen Dungeons wieder, die bis oben hin voll sind mit ziemlich ekligen Satansbraten. Im Kugelhagel fackelt ihr nicht lange. Dafür steht euch ein großes Arsenal an „Monster-zerlegenden Waffen“ zur Verfügung.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Wildcat Gun Machine, Daedalic Entertainment, Chunkybox Games