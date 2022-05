God of War Ragnarök bietet über 60 Funktionen für mehr Barrierefreiheit

So lange ist es eigentlich gar nicht her, dass wir God of War Ragnarök gesehen haben. Im September gab es einen Gameplay-Trailer zum Spiel. Es fühlt sich trotzdem länger an, oder?

Heute gibt es aber Neuigkeiten zum Spiel. Die Santa Monica Studio waren in der Zwischenzeit natürlich nicht untätig. Viel wurde gearbeitet, auch an Barrierefreiheit. Genau dazu gibt es heute viele neue Details.

Zum heutigen Global Accessibility Awareness Day verspricht man, in God of War Ragnarök mehr als 60 Barrierefreiheitsfunktionen bieten wird. Sie bauen auf den Funktionen des 2018 veröffentlichten God of War auf und wurden sinnvoll erweitert.

„Wir haben nicht nur unsere Benutzeroberfläche neu gestaltet, um mehr Flexibilität und Lesbarkeit zu ermöglichen, sondernauch die Controller-Zuweisung von Grund auf neu entwickelt und mehr Anpassungsmöglichkeiten für unsere Kampf- und Interaktionssysteme hinzugefügt“, erklärt Mila Pavlin, Lead UX Designer, Santa Monica Studio.

Von extragroßen Texten, über farbliche Untertitel und Hintergrundschärfe für Text, bis hin zu der Größe von Symbolen und einem Hochkontrast-Modus könnt ihr zahlreiche Anpassungen vornehmen. Im PlayStation Blog wird euch alles noch ein bisschen ausführlicher beschrieben.

God of War Ragnarök soll die Geschichte rund um Kratos und seinen Sohn Atreus weiterspinnen und setzt dabei noch einen drauf. Noch härter, noch wuchtiger und noch brachialer soll der neue Teil der äußerst erfolgreichen und beliebten God-of-War-Reihe werden.

God of War Ragnarök soll für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen.

Bildmaterial: God of War Ragnarök, Sony Santa Monica, PlayStation Worldwide Studios