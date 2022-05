Final Fantasy XVI: Yoshida und Takai haben einst an Bloodborne-esquen Spiel gearbeitet

Naoki Yoshida, Hiroshi Takai und Hiroshi Minagawa haben vor einer ganzen Weile gemeinsam an einem Spiel gearbeitet, das leider gecancelt wurde. Beschrieben wird es als Bloodborne-ähnlich, allerdings war es zu einer Zeit in Arbeit, als es Bloodborne noch gar nicht gab.

Laut Hiroshi Takai, der jetzt als Director an Final Fantasy XVI arbeitet, hatte das Spiel ähnliche Waffen und einen „Gothic-Stil“ wie Bloodborne. Final-Fantasy-XVI-Producer Naoki Yoshida, der demnach auch als Producer an dem gecancelten Spiel gearbeitet hat, wird zitiert: „Als ich Bloodborne zum ersten Mal sah, dachte ich: ‚Wo habe ich das schon einmal gesehen?'“

Einige Unterschiede hätte es aber schon gegeben, so die Übersetzung von Eurogamer. So hätte die neue IP „Multiplayer-Elemente“ gehabt, welche die drei eher mit Evolve vergleichen würden. Ein asymmetrischer Mehrspielermodus also.

Yoshida sagte demnach: „Es war im Grunde genommen Bloodborne plus dieses System … Wenn wir so weitergemacht hätten, würden wir jetzt noch daran arbeiten.“ Und Minagawa ergänzt: „Ich frage mich wirklich, wie es ausgegangen wäre“.

Ein Geheimnis ist dieses Spiel nicht, RPGSite hat es schon in einem Feature zu Hiroshi Takai im Jahr 2020 ausgegraben. Die Informationen stammen aus Famitsu-Kolumnen, die jetzt wieder Aufmerksamkeit erhalten, weil sie dank einer Fan-Übersetzung in Buch-ähnlicher Form gesammelt erschienen sind.

Viele vermuten, dass das Mobile-Game Bloodmasque am Ende ein Überbleibsel dieser Arbeiten von Naoki Yoshida und Hiroshi Takai ist. Eine damals geplante Konsolenversion von Bloodmasque ist nie erschienen.

Bildmaterial: Bloodborne, FromSoftware, Sony Japan Studios