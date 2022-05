Deutsche Verkaufscharts: Ein bissiger Neueinsteiger in den dieswöchigen Rankings

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts kann sich ein bissfester Neuling populär platzieren. Für Vampire: The Masquerade – Swansong geht es in den Xbox-Series-Charts bis auf Rang 5. In den PS5- und PS4-Rankings beißen sich die Vampire zumindest auf die siebte Stelle durch.

Die Spitzen der Xbox-Series- und PS5-Rankings bleiben unverändert. In den PS5-Charts landet Horizon Forbidden West vor Gran Turismo 7 und in den Xbox-Series-Charts kann LEGO Star Wars. Die Skywalker Saga ein weiteres Mal die Spitze vor Elden Ring behaupten.

Auch in den Nintendo-Switch-Charts gibt es an der Spitze keine Veränderungen. Hier kann Nintendo Switch Sports noch einmal den ersten Platz einfahren, Dauerbrenner Mario Kart 8 Deluxe landet auf Rang 2.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Vampire: The Masquerade – Swansong, Nacon, Big Bad Wolf