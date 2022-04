Sonntagsfrage: Weckt das neue PlayStation Plus euer Interesse?

PlayStation Plus ist in dem derzeitigen Videospielmodell von Sony gar nicht mehr wegzudenken. Der Service „schenkt“ Spielerinnen und Spielern nicht nur monatlich neue Spiele, sondern gewährt den Videospielenden ebenfalls Zugriff auf den Cloud-Speicher und Online-Multiplayer. Vor wenigen Wochen gab Sony bekannt, dass man den Zweig ausbauen und mit PlayStation Now zusammenlegen möchte. In der Gerüchteküche hörte dies auf den Namen Project Spartacus.

Mit der oben genannten Umstellung werden alte PS-Plus-Kunden bei den grundlegenden Services keinen Unterschied merken. Lediglich den Namen ändert Sony in PlayStation Plus Essential. Der Preis von 8,99 Euro monatlich bis zu 59,99 Euro jährlich und die bisherigen Services bleiben gleich.

Etwas tiefer in die Tasche müssen Spielerinnen und Spieler bei PlayStation Plus Extra greifen. Mit 39,99 Euro für drei Monate und 99,99 Euro jährlich kostet das „Extra“ nicht nur mehr, sondern bietet zusätzlich einen Katalog von 400 der „unterhaltsamsten PS4- und PS5-Spiele“, darunter „Blockbuster-Hits“ aus dem PlayStation-Studios-Katalog und von Drittanbietern.

Wer in den Genuss von weiteren 340 zusätzliche Spiele kommen möchte, greift zu PlayStation Plus Premium. Damit seid ihr in der Lage PS3-Spiele zu spielen, die via Cloud-Streaming zur Verfügung gestellt werden. Ihr erhält auch Zugriff auf einen Katalog mit beliebten Spieleklassikern der ersten PlayStation-, PS2- und PSP-Generation. Monatlich wird die Premium-Variante 16,99 Euro kosten, drei Monate 49,99 Euro und das Jahresabo 119,99 Euro.

Das klingt alles doch sehr vielversprechend, oder etwa nicht? Zumindest die Premiumvariante könnte für Spielerinnen und Spieler interessant werden, wenn sie alte Klassiker aus den vergangenen Generationen spielen möchten. Oder ist der Preis für diesen Service doch etwas unangemessen? Eventuell spricht euch auch keiner dieser Services an und ihr sagt: „Wer braucht schon PlayStation Plus?“ Verratet es uns in der heutigen Sonntagsfrage!

