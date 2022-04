Sonntagsfrage: Hat die E3 noch eine Relevanz für euch?

2020 musste sie abgesagt werden, 2021 fand sie nur in digitaler Form statt und in diesem Jahr sollte es eigentlich auch in dieser Form passieren. Doch daraus wird nichts. Die Rede ist von der Electronic Entertainment Expo (kurz E3). Einst war sie die größte Messe, auf der alle Publisher und Entwicklerstudios ihre kommenden Highlights vorstellen wollten. Die Covid-Pandemie hat der Messe dann jedoch ganz schön zugesetzt. Allerdings haben die Messeveranstalter auch viel selbst zu verantworten.

Auch wenn es in diesem Jahr keine Messe geben wird, sollten Fans nicht traurig sein. Die ESA gab an, dass man im nächsten Jahr zurückkehren und sich neu aufstellen möchte. Man wolle weiterhin aufregende Videospiele und Brancheninnovationen präsentieren, so die Veranstalter. Wir dürfen also gespannt sein. Wer in diesem Sommer Videospielankündigungen und seltsame Momente aus der Branche benötigt, darf sich auf das Summer Game Fest von und mit Geoff Keighley freuen.

Allerdings stellt sich mit der Absage mal wieder die Frage, was die E3 noch für Relevanz besitzt. Immerhin veranstalten viele Publisher und Entwicklerstudios ihre eigenen Streams und geben so ihre Informationen direkt an die Fans weiter. Der einzige Unterschied ist lediglich, dass es nicht mehr gebündelt innerhalb eine Woche passiert. Hat die E3 damit an Relevanz verloren? Genau diese Frage gebe ich am heutigen Sonntag an euch weiter!

