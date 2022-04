Sega nimmt alte Sonic-Spiele vor der Veröffentlichung von Sonic Origins aus den Stores

Sonic Origins wird bald die einzige Möglichkeit sein, die Spiele Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedghehog 2, Sonic 3 & Knuckles sowie Sonic CD zu kaufen. Sega hat sich dazu entschieden, alle digitalen Standalone-Angebote der Spiele aus den Stores zu nehmen.

Am 20. Mai 2022 sollen alle Bezugsmöglichkeiten der alten Spiele in digitalen Stores eingestellt werden. Ausnahmen sind dabei lediglich Sonic the Hedgehog 1 und 2 der Reihe Sega Ages sowie Sonic the Hedgehog 2 bei Nintendo Switch Online.

Während diese Vorgehensweise recht verbreitet unter Publishern ist – beispielsweise hatte Square Enix vor der Veröffentlichung der Pixel-Remaster die alten Final-Fantasy-Spiele aus dem Steam-Store genommen – haben Fans natürlich Bedenken.

Nicht nur, dass man die Spiele dann nicht mehr einzeln kaufen kann. Fans kritisieren auch, dass die Modding-Szene im Steam Workshop damit verloren geht und befürchten, dass Sega mit den neuen Versionen irgendetwas technisch vermasselt und die alten Spiele dann nicht mehr zugänglich sind.

