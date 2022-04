Return to Monkey Island: Ron Gilbert erklärt, wie er die Lizenz wieder in die Hände bekam

In einem grandiosen Interview mit AdventureGamers hat Ron Gilbert mehr darüber verraten, wie er wieder an die Lizenz von Monkey Island gekommen ist. Nach all den Jahren ist sie bei Disney gelandet und Ron Gilbert hatte stets betont, dass er sie gerne wieder hätte.

„Nun, ich habe Disney gekauft, so ist das alles passiert“, witzelt er. Natürlich nicht. „Es war ganz offensichtlich, dass sie Monkey Island wirklich mochten, dass Monkey Island zumindest den Leuten in der Lucasfilm-Gruppe von Disney sehr viel bedeutete“, so Gilbert. Doch ein neues Spiel, das stand nie zur Debatte. „Das war einfach nicht möglich.“

Um das Geld ging es nicht, darauf sei Disney ohnehin nicht angewiesen. „Die ganze Sache kam zustande, weil ich mit Nigel [Lowrie] von Devolver gesprochen habe. Wir trafen uns, ich glaube, es war auf der PAX, und wir fingen einfach an zu reden. Er hatte erwähnt, dass er John Drake kennt, dass sie befreundet sind, und John Drake war, glaube ich, für die Lizenzierung bei Lucasfilm Games zuständig. Also wollte er [John] ansprechen, um ein Monkey Island zu machen, und ich dachte, klar, mal sehen, ob etwas geht.“

Es ging etwas. Aber: „Ich glaube, wichtiger als der Besitz [der Lizenz] war für mich, dass ich wirklich kreative Freiheit haben wollte. Ich wollte kein Spiel machen, bei dem mir jemand sagt, was ich machen soll. Es ist kein Auftragsspiel.“

Im Interview verrät Ron Gilbert auch, wie er die Sache mit dem Aprilscherz und der Ankündigung genossen hat. Wie viele Leute jetzt bei Terrible Toybox arbeiten und was wirklich am Ende von Monkey Island 2 passiert ist. Und, wo Return to Monkey Island beginnt. Monkey-Island-Fans werden begeistert sein.

Bildmaterial: Return to Monkey Island, Devolver Digital, Terrible Toybox