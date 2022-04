R-Type Tactics I & II: Granzella kündigt Remakes der Taktik-Klassiker an

Granzella hat während des Granzella-Gatherine-Livestreams in dieser Woche Remakes der rundenbasierten Strategie-Spiele R-Type Tactics und R-Type Tactics II: Operation Bitter Chocolate angekündigt. Die Remakes sollen einzeln erhältlich sein.

R-Type Tactics erschien im September 2007 zunächst in Japan für Sony PSP und wurde dann als R-Type Command in Nordamerika und Europa im Folgejahr veröffentlicht. R-Type Tactics II: Operation Bitter Chocolate wurde 2009 in Japan für Sony PSP veröffentlicht, schaffte es aber nie in den Westen.

Es bleibt insofern fraglich, ob es eines der Remakes oder sogar beide Spiele diesmal zu uns nach Übersee schaffen. Dazu gab es noch keine Details von Granzella, ebenso wenig wie zu Plattformen für die Remakes oder neue Spielelemente.

