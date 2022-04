Nobunaga’s Ambition: Rebirth lässt euch im Sommer wieder zum Daiymo werden

Koei Tecmo und Entwickler Kou Shibusawa haben bekannt gegeben, dass Nobunaga’s Ambition: Rebirth am 21. Juli 2022 in Japan für PS4, Nintendo Switch und PCs erscheint. Der Titel wurde im Oktober letzten Jahres zunächst verschoben. Eine Ankündigung für den Westen gibt es noch nicht.

Ihr befehligt die Warlords, die dem Spieler bei seinem Ziel helfen, als Daiymo das ganze Land zu vereinen. Nobunaga’s Ambition: Rebirth ist der neueste Teil der historischen Simulations-Serie. Man feiert damit auch den 40. Geburtstag von Kou Shibusawa. Auch diesmal gibt es wieder neue Spiel-Elemente. Das neue ‚Fief System‘ ermöglicht es euch, eroberte Länder zur Verwaltung an eure Untertanen zu übergeben.

Der vorläufig letzte Teil der Strategie-Serie heißt Nobunaga’s Ambition: Taishi und ist seit 2018 auch in Europa erhältlich. Nobunaga’s Ambition: Taishi knüpft spielerisch an seine Vorgänger an. Die PS4-Version gibt es im Handel*.

Das Fief System:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Nobunaga’s Ambition: Rebirth, Koei Tecmo