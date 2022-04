Max Payne und Max Payne 2 bekommen Remakes für PS5, Xbox Series und PCs

Remedy Entertainment hat das New Max Payne 1&2 Project angekündigt. Unter diesem Decknamen vereint man zwei Neuauflagen der Serie, namentlich natürlich Max Payne und Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Die Remakes befinden sich bereits in Arbeit. Remedy Entertainment ist dazu eine Partnerschaft mit Rockstar Games eingegangen, die auch als Publisher agieren.

Die Max-Payne-Spiele haben einst viele Fans gefunden und gelten heute als Klassiker des Genres. Mit Neo-Noir-Atmosphäre, einer fesselnden Story, aber vor allem mit dem „Bullet-Time“-Gameplay konnte man viele Fans gewinnen.

Die Remakes entstehen in der Northlight-Engine (Control, Quantum Break) für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series. Das Entwicklungsbudget steuert Rockstar Games bei. Es soll den „Umfang einer typischen AAA-Entwicklung“ haben.

„Wir waren begeistert, als unsere langjährigen Freunde von Remedy an uns herantraten, um die ursprünglichen Max-Payne-Spiele neu aufzulegen“, so Sam Houser, Gründer von Rockstar Games, „Wir sind große Fans der Arbeit, die das Remedy-Team über die Jahre hinweg geschaffen hat, und wir können es kaum erwarten, diese neuen Versionen zu spielen.“

„Max Payne hat schon immer einen besonderen Platz in den Herzen aller Remedy-Mitarbeiter eingenommen und wir wissen, dass die Millionen von Fans weltweit genauso empfinden“, so Tero Virtala, CEO von Remedy. „Wir freuen uns sehr darauf, erneut mit unseren Partnern bei Rockstar Games zusammenzuarbeiten, um den Spielern die Geschichte, die Action und die Atmosphäre der ursprünglichen Max-Payne-Spiele auf neue Weise näherzubringen.“

Bildmaterial: Max Payne 2, Rockstar Games