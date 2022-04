Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness stellt seine zwei Spielmodi vor

Vor einigen Tagen sahen wir einen neuen Trailer zu Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness. Heute stellt uns Spike Chunsoft die zwei wichtigen Spielmodi vor: Hello Abyss und Deep in Abyss heißen sie.

Im Spielmodus „Hello Abyss“ erleben SpielerInnen die Geschichte des Anime nach. Hier steuert man die Hauptfigur Riko, einen Höhlenjäger-Lehrling. Gemeinsam mit dem Roboter Reg, der sowohl den Kampf als auch die Erkundung beherrscht, strebt man nach dem Grund des kolossalen Lochs, dem Abyss. Die Event-Szenen im Spiel werden komplett von der Anime-Besetzung eingesprochen.

Im zweiten Spielmodus „Deep in Abyss“ kontrolliert man einen Höhlenjäger, der ein brandneuer Charakter sein wird. Hier fordert man die Tiefen des Abyss heraus und erlebt eine neue Geschichte, die vom Autor der Serie, Akihito Tsukushi, betreut wird. Der neue Charakter kann optisch angepasst werden.

Durch das Erfüllen von Missionen und das Retten von Relikten erhöhen SpielerInnen ihren Rang als Höhlenjäger. Dieser Modus basiert auf den Erkundungen im Einzelspielermodus, erfordert aber eine sorgfältigere Vorbereitung!

Auf weiteren Screenshot seht ihr außerdem das Crafting-System und den „Fluch des Abyss“, ein Element aus der Originalgeschichte, das auch im Spiel aufgegriffen wird. Dieses Phänomen tritt umso stärker auf, je tiefer man in den Abyss voranschreitet und zieht verschiedene körperliche und geistige Störungen nach sich.

Der Fantasy-Manga aus der Feder von Akihito Tsukushi erscheint seit 2012 bei WEB Comic Gamma. Sein sanfter Kunststil und die doch recht düstere Handlung demgegenüber konnte viele Herzen erobern. 2017 ging ein Anime an den Start, es folgten 2019 und 2020 Kinofilme.

Und nun also das Videospiel.

