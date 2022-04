Lizenzen und Leidenschaft: So kam es zu Turtles: Shredder’s Revenge

Die Ankündigung von Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge begeisterte die Turtles-Fans, allen voran Publisher Dotemu und Studio Tribute Games selbst. Sie dürfen in Partnerschaft mit Nickelodeon und Paramoutn Consumer Products ein Turtles-Spiel entwickeln und der Weg dahin war natürlich Lizenz-bedingt nicht so leicht.

Darüber und über viele weitere Themen sprechen Studio-Mitbegründer Jean-Francois Major und Dotemu CEO Cyrille Imbert im ersten „Behind the scenes“-Video zum Spiel.

Nachdem er einige erfolgreiche Titel (unter anderem) mit dem talentierten Team von Tribute Games realisiert hatte, schloss sich Major mit Dotemu zusammen, um sicher durch die jahrelangen Verhandlungen zu navigieren, um die Rechte für eine Videospiel auf Basis des zeitlosen 1987-er Designs der Turtles zu erhalten.

„Seht euch im Video an, wie Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders’ Revenge von einer jahrzehntelangen Vision zur Realität wurde“, heißt es weiter. Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello sind immer auf der Lauer (und immer etwas schlauer). Man hat das Gefühl, bei den Retro-Liebhabern von Dotemu (Streets of Rage 4) sind die Turtles in guten Händen. Aber sicher wissen wir das wie immer erst, wenn das Spiel fertig ist.

Behind the scenes:

Bildmaterial: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Dotemu, Tribute Games