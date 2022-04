Kamiwaza: Way of the Thief fordert eure Stealth-Fähigkeiten im Herbst heraus

Erst in dieser Woche hatte der japanische Entwickler Acquire ein Remaster des 2006 erstmals für PlayStation 2 veröffentlichten Kamiwaza für Nintendo Switch und PS4 angekündigt. Das Stealth-Action-Game findet über NIS America im Herbst 2022 auch seinen Weg nach Europa, wie man nun bei der New Game+ Expo 2022 bekannt gab.

Kamiwaza Tourai, so heißt das Remaster, wird eine überholte Grafik, verfeinerte Texturen, eine Auto-Save-Funktion und ein überarbeitetes Tutorial bieten. Für den Westen überlegte man sich den Namen Kamiwaza: Way of the Thief. Amazon listet übrigens schon eine Handelsversion*.

In diesem Stealth-Action-Game ist der ehrenhafte Dieb Ebizo ist auf den Straßen von Mikado unterwegs und stellt seine diebischen Fähigkeiten auf die Probe! Wird er den Weg der Ehre um der Familie willen beschreiten?

Der Ankündigungstrailer:

