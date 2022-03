The Cruel King and the Great Hero ist jetzt in einer Storybook-Edition erhältlich

Die Abenteuer der kleinen Yuu haben begonnen. Ab sofort ist The Cruel King and the Great Hero hierzulande erhältlich. NIS America veröffentlicht dabei auch eine spezielle Storybook-Edition physisch.

Eine Einführung von NIS America:

Im bezaubernden JRPG The Cruel King and the Great Hero von NIS America erlebt man die Abenteuer des jungen Mädchens Yuu, die davon träumt, eine Heldin zu sein und des mächtigen Drachen, der sie beschützt. Kann sich der Drachenkönig mit der unvermeidlichen Wahrheit abfinden, die das Mädchen eines Tages erfahren muss?

Der Launchtrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The Cruel King and the Great Hero, NIS America, Nippon Ichi Software