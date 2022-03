Sonic the Hedgehog 2: Xbox verlost zum Kinostart eine Xbox mit besonderen Controllern

Microsoft hat bei Twitter ein Gewinnspiel gestartet, bei dem ihr eine ganz (ganz) besondere Xbox absahnen könnt. Verlost wird eine Xbox Series S im Sonic-Design anlässlich des Kino-Starts von Sonic the Hedgehog 2. Highlight ist aber nicht die Konsole selbst, sondern die Controller. Seht selbst!

Am 31. März geht der neue Streifen in den Kinos an den Start und Paramount Pictures veröffentlichte schon den „letzten Trailer“. Der erste Kino-Film brach mehrere Rekorde und war in den USA die erfolgreichste Videospieladaption aller Zeiten mit etwa 320 Millionen eingespielten Dollar. Und darum geht es im zweiten Film:

Nachdem er sich in Green Hills niedergelassen hat, will Sonic beweisen, dass er das Zeug zu einem wahren Helden hat. Er wird auf die Probe gestellt, als Dr. Robotnik zurückkehrt, dieses Mal mit einem neuen Partner, Knuckles, auf der Suche nach einem Smaragd, der die Macht hat, Zivilisationen zu zerstören. Sonic tut sich mit seinem Kumpel Tails zusammen, und gemeinsam begeben sie sich auf eine Weltreise, um den Smaragd zu finden, bevor er in die falschen Hände gerät.

Sonic the Hedgehog 2 stammt von den Filmemachern von The Fast and the Furious und Deadpool. In den Hauptrollen sind James Marsden, Ben Schwartz als Stimme von Sonic, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally und Jim Carrey zu sehen, die neben den Neuzugängen Shemar Moore, Idris Elba als Stimme von Knuckles und Colleen O’Shaughnessey als Stimme von Tails zurückkehren.

Der Trailer zum Film:

