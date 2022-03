Nintendo bestätigt, dass aktuell Zahlungen im eShop in Russland ausgesetzt sind

Wie Nintendo gegenüber Eurogamer bestätigt hat, sei der russische Nintendo eShop „vorübergehend im Wartungsmodus“. Keine Reaktion seitens Nintendo auf die Lage in der Ukraine, sondern ein Problem mit dem Zahlungsdienstleister, der die Verarbeitung von Zahlungen in Rubel eingestellt hat.

Auffällig war zunächst ein kleines Service-Update auf der russischen Nintendo-Website. Das kurze Statement, übersetzt von Deepl, lautet etwa: „Aufgrund der Tatsache, dass der vom Nintendo eShop genutzte Zahlungsdienst die Verarbeitung von Zahlungen in Rubel eingestellt hat, ist der Nintendo eShop in Russland vorübergehend in den Wartungsmodus übergegangen.“

Man entschuldige sich für die Unannehmlichkeiten und wolle die Nintendo-Fans über die Entwicklung der Situation auf dem Laufenden halten. Ganz offensichtlich ist dies also nicht das Ergebnis von Nintendos Handlungen, sondern dem Drittanbieter geschuldet.

In dieser Woche hatte die Ukraine „alle Entwickler-Firmen und eSports-Plattformen“ aufgefordert, konkrete Maßnahmen anlässlich der russischen Invasion in der Ukraine zu ergreifen. Während diverse große Publisher sich in der Ukraine-Krise positioniert haben, hat Nintendo noch kein Statement abgegeben.

Bildmaterial: Flagge der Ukraine