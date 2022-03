Japanische Verkaufscharts: Chocobo GP und .hack//G.U. Last Recode sind beste Neueinsteiger

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 7. März bis zum 13. März 2022 liegen vor. Nach einer ereignisreichen Woche mit Triangle Strategy und Gran Turismo 7 kann sich Pokémon-Legenden: Arceus diesmal wieder zurück an die Spitze kämpfen.

Dahinter pendeln sich Elden Ring, Gran Turismo 7 und Triangle Strategy ein. Die besten Neueinsteiger heißen Chocobo GP und .hack//G.U. Last Recode, das in Japan in einer Handelsversion erscheint.

[NSW] Pokémon-Legenden: Arceus (TPC, 01/28/22) – 34.362 (2.154.392)

[PS4] Elden Ring (FromSoftware, 02/25/22) – 30.341 (274.141)

[PS4] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 20.806 (85.371)

[NSW] Triangle Strategy (Square Enix, 03/04/22) – 17.380 (103.678)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 13.038 (4.483.464)

[NSW] Chocobo GP (Square Enix, 03/10/22) – 12.414 (New)

[NSW] .hack//G.U. Last Recode (Bandai Namco, 03/10/22) – 11.097 (New)

[PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 10.106 (83.505)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 9,815 (4.804.530)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 9.464 (2.551.664)

[NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 8.177 (904.143)

[PS5] Elden Ring (FromSoftware, 02/25/22) – 7.067 (111.830)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5.993 (7.209.036)

[NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 5.793 (1.975.839)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 5.280 (3.097.912)

[NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 5.221 (2.681.148)

[NSW] Pokémon Sinnoh-Remakes (TPC, 11/19/21) – 4.145 (2.524.087)

[NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 4.,036 (944.870)

[NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 3.900 (4.046.555)

[PS4] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) – 3.165 (68.909)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED-Modell – 51.933 (1.385.640) Switch – 30.381 (18.907.424) Switch Lite – 15.932 (4.624.750) PlayStation 5 – 14.764 (1.225.415) Xbox Series S – 1.588 (74.297) PS5 Digital Edition – 1.522 (219.660) New 2DS XL (inkl. 2DS) – 461 (1.183.777) Xbox Series X – 374 (86.049) PlayStation 4 – 16 (7.819.369)

via Gematsu, Bildmaterial: Chocobo GP, Square Enix, ARIKA